El horóscopo es una de las instrumentos más prácticos para identificar cómo influirán las energías que aparecen de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por ese motivo, es importante saber la predicción para las personas de Acuario sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este domingo, 9 de agosto de 2026.

Horóscopo de hoy domingo 9 de agosto para Acuario

Acuario, baja la autoexigencia hoy. Si notas que otros no se lo toman tan a pecho, tómalo como señal para soltar un poco.

Estás saturado: prioriza el descanso y delega. Date permiso de relajarte y deja que otros resuelvan algunas cosas.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este domingo a las personas de Acuario?

Este 2026-08-09, Acuario, en el trabajo podrías notar que tu autoexigencia se vuelve en tu contra al ver que otros no se lo toman tan a pecho; evita sentirlo como una injusticia y date un respiro: baja el ritmo, prioriza y delega para aliviar la saturación y sostener tu productividad

Acuario: así te irá en el amor este domingo

Acuario, hoy en el amor tu autoexigencia puede volverse en tu contra: notarás que los demás no se lo toman todo tan a pecho y eso podría parecerte injusto. Rebaja expectativas y date un respiro; si aflojas un poco, el cariño fluirá mejor y evitarás sentirte saturado.

Durante este día serás más compatible con Libra, que aportará equilibrio y tacto a tu ánimo. Practica flexibilidad y empatía y verás cómo la conexión con Libra se vuelve más ligera y armoniosa.

Los números de la suerte para Acuario

Para Acuario, sus números de la suerte son 57, 65, 42 y 49, útiles para atraer buena fortuna en decisiones, proyectos, finanzas y juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Acuario, cuida tu salud mental reduciendo la autoexigencia: pon límites, delega y date descansos; practica respiración profunda y estiramientos breves a diario y permite que otros resuelvan lo que no requiere tu intervención.