Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este domingo, 3 de mayo de 2026. Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los acuarianos Para Acuario, el día rinde más si se establecen límites serenos en el entorno laboral; seguir el juego hostil de otros solo dispersa fuerzas. Lo fácil podría tentar, pero la coherencia con prioridades reales acostumbra a traer mejores resultados que la comodidad pasajera. Para Acuario, este 2026-05-03 en el trabajo será clave no seguir el juego a un compañero hostil que intenta hacerte la vida difícil: pon límites claros y firmes, evita ceder a sus exigencias y mantén tu enfoque. Con esa actitud, protegerás tu bienestar y podrás avanzar en tus tareas sin tropiezos. Acuario, hoy en el amor te irá mejor si no sigues el juego a quien intente imponerte su voluntad; marca límites firmes y mantén tu autenticidad: la claridad te protegerá y atraerá conexiones sinceras. Tu mayor compatibilidad del día es con Libra, signo que respetará tu espacio y promoverá el equilibrio y el diálogo; con esta energía, los acuerdos fluyen sin ceder ante presiones externas. Para los Acuario, sus números de la suerte son 63, 7, 96 y 29 y pueden servirles para elegir fechas, tomar decisiones importantes o atraer buena energía en proyectos y oportunidades. Acuario, cuida tu salud mental poniendo límites firmes a ese compañero hostil y evitando ceder por comodidad; tras cada interacción, regula el estrés con respiración profunda o una breve caminata y busca apoyo en alguien de confianza.