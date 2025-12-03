Este miércoles, 3 de diciembre de 2025, la cotización del real llegó a 707.50867 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,27%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 0.73%, mientras que en el último año su variación ha sido de -1.67%, indicando una ligera recuperación reciente pero una tendencia a la baja en el periodo anual.

Fuente: narrativas-co

Las variaciones que presentó el real en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento notable al inicio, seguido de una ligera caída y una estabilidad intermedia. Sin embargo, al final del período, se observó un repunte que sugiere una recuperación en su valor.

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 12.51%, superando la volatilidad anual del 11.05%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,750.87 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 141,501.74 pesos y 500 reales tendrá un costo de 353,754.35 pesos.