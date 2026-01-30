Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas eligen proteger sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 30 de enero de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 705,12 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un aumento del 2.37%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -3.93% en su valor.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 48.49%, significativamente mayor que la volatilidad anual del 14.90%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varios aumentos intercalados que no lograron revertir la caída general. La estabilidad fue escasa, lo que sugiere un mercado volátil y una posible incertidumbre económica.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: