Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas eligen proteger sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.
Este viernes, 30 de enero de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 705,12 pesos colombianos.
En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un aumento del 2.37%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -3.93% en su valor.
La volatilidad del real durante la última semana
La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 48.49%, significativamente mayor que la volatilidad anual del 14.90%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones.
Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varios aumentos intercalados que no lograron revertir la caída general. La estabilidad fue escasa, lo que sugiere un mercado volátil y una posible incertidumbre económica.
¿Dónde comprar reales en Colombia?
Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:
_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.
_ Casas de cambio
_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.
Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia
Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos:
- Evaluar las tasas de cambio y tarifas antes de cambiar tu dinero.
- Evitar cambiar grandes cantidades de efectivo en lugares turísticos o aeropuertos.
- Valorar cambiar solo una pequeña cantidad de dinero para gastos iniciales y luego retirar efectivo de un cajero automático con tarjeta de débito o crédito.
- Indagar y comparar las diferentes opciones antes de cambiar tu dinero para obtener la mejor tasa de cambio.