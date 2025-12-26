Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este viernes, 26 de diciembre de 2025 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 675 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -1.82%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.95%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 6.52%, es menor que la volatilidad anual del 10.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan inestabilidad. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la tendencia general indica una pérdida de valor en comparación con el inicio del período.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este viernes, 26 de diciembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 67,500 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 135,000 pesos y 500 reales tendrá un costo de 337,500 pesos.