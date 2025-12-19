Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 19 de diciembre de 2025 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 699,1 pesos colombianos.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 9.74%, es menor que la volatilidad anual del 10.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron momentos de estabilidad. A pesar de algunos aumentos, la tendencia general sugiere una presión negativa en su valor.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este viernes, 19 de diciembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 69,910,447.22 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 139,820,894.44 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 349,552,236.10 pesos colombianos.