Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas eligen proteger sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 7 de enero de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 691,62 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.61%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.11%.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 8.52%, es menor que la volatilidad anual del 10.85%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real subió frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente al alza, con un notable incremento en varias ocasiones. Sin embargo, también se registraron momentos de estabilidad y una ligera caída, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. En general, la tendencia positiva parece dominar el período analizado.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: