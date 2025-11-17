Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas eligen proteger sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 17 de noviembre de 2025, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 708,23 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 1.23%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.63%, indicando una ligera recuperación reciente tras un periodo de depreciación.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 10.07%, es menor que la volatilidad anual del 10.98%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente estable, con ligeros aumentos y descensos. A pesar de algunas fluctuaciones, la estabilidad predominó en el periodo analizado, lo que sugiere un comportamiento relativamente equilibrado en el mercado.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este lunes, 17 de noviembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,822.81 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 141,645.62 pesos y 500 reales tendrá un costo de 354,114.05 pesos.