Este miércoles, 1 de abril de 2026, la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.261,36 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.11%, mientras que en el último año su variación ha sido del -7.85%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 17.36%, es mayor que la volatilidad anual del 17.07%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varios días de fluctuaciones que reflejan un ligero aumento en medio de caídas. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la tendencia general indica una presión negativa sobre la moneda europea. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Este miércoles, 1 de abril de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 426.135,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 852.271,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.130.679,95 pesos colombianos. Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. _ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es fundamental evaluar que pueden imponer recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio. Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: