Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este miércoles, 1 de abril de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 707,31 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 0.49%, mientras que en el último año su variación ha sido de -3.29%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a lo largo del tiempo. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 10.62%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.57%. Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia a la baja, con varias caídas significativas, aunque también hubo momentos de estabilidad. A pesar de algunos aumentos, la tendencia general indica una presión negativa en su valor. Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Este miércoles, 1 de abril de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,731.20 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 141,462.40 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 353,656.00 pesos colombianos.