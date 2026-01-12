Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas optan proteger sus fondos con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 12 de enero de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 691,32 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.71%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.48%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 7.82%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.84%. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con algunas fluctuaciones que indicaron aumentos y periodos de estabilidad. Esta dinámica sugiere una volatilidad en el mercado, donde los movimientos negativos predominan, aunque se han registrado intentos de recuperación.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: