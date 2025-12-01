La cotización del dólar este lunes, 1 de diciembre de 2025 llegó a 3810.72 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de 2,03%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 1.99%, mientras que en el último año su variación ha sido de -8.00%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a lo largo del tiempo.

Fuente: narrativas-co

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican un leve aumento en algunos momentos, pero en general, la tendencia ha sido de disminución. Esto sugiere una posible estabilidad en el mercado, aunque con ciertas oscilaciones que podrían reflejar factores económicos subyacentes.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 17.76%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 10.29%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 381,072 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 762,144 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,905,360 pesos.