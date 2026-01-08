Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan salvaguardar sus capital con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 8 de enero de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.747 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.71%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.89%.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 9.45%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.85%.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de una caída significativa. A pesar de algunas fluctuaciones, el valor se mantuvo relativamente estable en ciertos momentos, lo que sugiere una volatilidad moderada en el mercado.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es esencial valorar que pueden imponer recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes detalles: