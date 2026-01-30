Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las alteraciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este viernes, 30 de enero de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.338,06 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.31%, mientras que en el último año su variación ha sido de -1.99%, reflejando una ligera recuperación reciente tras una tendencia a la baja en el periodo anual.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 29.80%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 16.25%.

La cotización del Euro subió frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varios días de fluctuaciones que indican un leve aumento en algunos momentos, pero en general, la estabilidad ha sido escasa. Esta dinámica sugiere un mercado volátil que podría estar influenciado por factores económicos externos.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este viernes, 30 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 433.806,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 867.612,02 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 1.091.530,05 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: