Este miércoles, 31 de diciembre de 2025 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.423,92 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio de aproximadamente 0.014%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 3.61%. Estos datos reflejan una tendencia de estabilidad a corto plazo y un crecimiento moderado a largo plazo en el mercado del Euro.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 23.43%, indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con su volatilidad anual del 15.83%.

La cotización del Euro subió frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mixta, con fluctuaciones que reflejan tanto aumentos como descensos, además de períodos de estabilidad. Esta variabilidad sugiere un mercado en constante ajuste, influenciado por diversos factores económicos y políticos.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este miércoles, 31 de diciembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 442.391,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 884.783,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.211.959,95 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es crucial contemplar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: