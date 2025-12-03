Este miércoles, 3 de diciembre de 2025, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.442,54 pesos colombianos. Esta cifra muestra una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.79%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.06%. Estos datos reflejan una ligera apreciación reciente, a pesar de una tendencia a la baja en el largo plazo.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 28.85%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 15.92%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en los últimos días. Esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el mercado, donde los cambios recientes podrían estar influenciados por factores económicos externos.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este miércoles, 3 de diciembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 444,254 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 888,508 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2,221,270 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a aplicar comisiones secundarias por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede ofertar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Para comprar euros en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica las tasas de cambio y asegúrate de que la transacción se realice en un lugar seguro, preferiblemente durante el horario laboral.

Si deseas vender euros, busca también casas de cambio o bancos que ofrezcan este servicio. Compara las tasas de compra y asegúrate de tener toda la documentación necesaria, como tu identificación, para realizar la transacción sin inconvenientes.