Este miércoles, 21 de enero de 2026 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.300,47 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.44%, mientras que en el último año su variación ha sido de -3.95%.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 16.10%, es mayor que la volatilidad anual del 15.84%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican un leve aumento en algunos momentos. Sin embargo, la estabilidad ha sido escasa, lo que sugiere un mercado volátil y una posible incertidumbre económica.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este miércoles, 21 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 430.047,02 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 860.094,04 pesos y para 500 euros, se necesitarán 2.150.235,10 pesos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: