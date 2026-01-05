Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen proteger sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 5 de enero de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.412 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.56%, mientras que en el último año su variación ha sido del 3.91%. Estos datos reflejan una tendencia moderada en el valor del Euro en el mercado.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 16.59%, es mayor que la volatilidad anual del 15.65%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mixta, con un ligero aumento en su valor en varios momentos, aunque también experimentó algunas caídas. A pesar de estas fluctuaciones, se mantuvo estable en ciertos períodos, lo que sugiere una cierta resistencia en el mercado. En general, la situación refleja un comportamiento variable que podría estar influenciado por factores económicos externos.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este lunes, 5 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 441,200 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 882,400 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2,206,000 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a aplicar comisiones secundarias por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede ofertar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: