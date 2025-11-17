Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las alteraciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este lunes, 17 de noviembre de 2025, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.355,09 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.69%, mientras que en el último año su variación ha sido del -3.20%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 17.69%, superando la volatilidad anual del 14.95%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron un ligero aumento en algunos momentos. A pesar de estos repuntes, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un periodo de incertidumbre en el mercado.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este lunes, 17 de noviembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 435508.98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 871017.96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2177544.90 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: