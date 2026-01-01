Este jueves, 1 de enero de 2026 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.436,01 pesos colombianos. Esta cifra muestra una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.29%, mientras que en el último año su variación ha sido del 3.63%. Estos datos reflejan una tendencia moderada en el valor del Euro en el mercado.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 20.25%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 15.72%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente negativa, con varias caídas intercaladas con periodos de estabilidad y algunos aumentos. A pesar de los intentos de recuperación, la fluctuación sugiere una falta de confianza en su valor, lo que podría reflejarse en la percepción del mercado sobre la economía europea.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este jueves, 1 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 443.600,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 887.201,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.218.004,90 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es crucial contemplar que pueden imponer recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Para comprar euros en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica las tasas de cambio y asegúrate de que la transacción se realice en un lugar seguro, preferiblemente durante el horario laboral.

Si deseas vender euros, busca también casas de cambio o bancos que ofrezcan este servicio. Compara las tasas de compra y asegúrate de llevar contigo la documentación necesaria, como tu cédula de ciudadanía, para realizar la transacción sin inconvenientes.