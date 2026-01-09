Este viernes, 9 de enero de 2026 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.336,29 pesos colombianos. Esta cifra muestra una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.98%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -1.25%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 9.64%, es menor que la volatilidad anual del 15.64%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro subió frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mixta, con un ligero aumento inicial seguido de una serie de descensos. A pesar de la estabilidad en algunos momentos, la tendencia general fue a la baja, lo que sugiere una posible presión en el mercado que podría afectar su valor en el futuro.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este viernes, 9 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 433.629 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 867.258 pesos y para 500 euros, se necesitarán 1.083.145 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede ofertar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Para comprar euros en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica las tasas de cambio y asegúrate de que la transacción se realice en un lugar seguro, evitando intercambios informales que puedan resultar en fraudes.

Si deseas vender euros, también dirígete a bancos o casas de cambio confiables. Lleva contigo la documentación necesaria y verifica que el lugar tenga buenas referencias. Siempre pide un recibo de la transacción para tener un registro de la operación realizada.