Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas optan conservar sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 2 de enero de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.423,12 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.97%, mientras que en el último año su variación ha sido del 4.10%. Estos datos reflejan una tendencia de estabilidad a corto plazo y un crecimiento moderado a largo plazo en el mercado del Euro.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 19.28%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 15.67%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Euro subió frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con fluctuaciones que reflejan cierta inestabilidad. A pesar de algunos momentos de estabilidad, el Euro experimentó más descensos que aumentos, lo que sugiere un periodo de debilidad en su valor.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este viernes, 2 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 442.312,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 884.624,02 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.210.560,05 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es esencial tener en cuenta que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: