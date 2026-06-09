Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las alteraciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este martes, 9 de junio de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.169,3 pesos colombianos.

En la última semana la cotización del Euro subió 1.97%, pero en el último año cayó 10.08%, mostrando un rebote reciente en una tendencia anual negativa.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro es del 28.34%, significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.24%, lo que indica un comportamiento inestable y numerosas variaciones.

En la última sesión, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro alternó caídas y alzas sin días estables, con alta volatilidad y un balance final casi neutro, sin tendencia clara.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia ascendente. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento en comparación con días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este martes, 9 de junio de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia pagarán 416929.98 pesos colombianos; 200 euros costarán 833859.96 pesos colombianos y 500 euros costarán 2084649.90 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: