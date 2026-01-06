Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen salvaguardar sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 6 de enero de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.408,25 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 2.50%, mientras que en el último año su variación ha sido del 3.16%. Estos movimientos reflejan la dinámica del mercado y las condiciones económicas actuales.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 16.94%, es mayor que la volatilidad anual del 15.65%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Euro subió frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente estable, con ligeras fluctuaciones que reflejan un comportamiento mixto. A pesar de algunas caídas, también se registraron aumentos que sugieren una cierta resiliencia en el valor de la moneda. En general, la estabilidad predominó en este período, lo que podría indicar un equilibrio en el mercado.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este martes, 6 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 440,825 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 881,650 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2,204,125 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las opciones más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones secundarias por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede ofertar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: