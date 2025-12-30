Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las alteraciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este martes, 30 de diciembre de 2025 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.412,67 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.24%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 4.39%. Esta evolución refleja una tendencia a la baja reciente, a pesar del crecimiento positivo en el periodo anual.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 7.44%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia general al alza, con un par de días de estabilidad y algunas caídas. A pesar de las fluctuaciones, el comportamiento positivo sugiere un interés creciente en la moneda europea.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este martes, 30 de diciembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 441.266,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 882.533,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.205.334,95 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: