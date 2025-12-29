Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan conservar sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 29 de diciembre de 2025 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.354,4 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.36%, mientras que en el último año ha mostrado un crecimiento del 3.24% en su valor. Esta evolución refleja una tendencia a la baja reciente, a pesar del aumento general en el periodo anual.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 8.57%, es menor que la volatilidad anual del 15.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia general al alza, aunque experimentó algunas caídas y mantuvo estabilidad en ciertos momentos. A pesar de las fluctuaciones, el comportamiento positivo sugiere un interés creciente en la moneda europea.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este lunes, 29 de diciembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 435.439,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 870.879,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.187.199,95 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a aplicar comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede ofertar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Para comprar euros en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica las tasas de cambio y asegúrate de que la transacción se realice en un lugar seguro, preferiblemente durante el horario laboral.

Si deseas vender euros, busca también casas de cambio o bancos que ofrezcan este servicio. Compara las tasas de compra y asegúrate de llevar contigo la documentación necesaria, como tu cédula de ciudadanía, para realizar la transacción sin inconvenientes.