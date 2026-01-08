Este jueves, 8 de enero de 2026 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.375,05 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.32%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.37%, lo que indica una ligera recuperación reciente tras un periodo de depreciación en el mercado.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.30%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.62%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro subió frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con fluctuaciones que reflejan un ligero aumento en algunos momentos, pero en general, la estabilidad fue escasa. Esta dinámica sugiere una presión negativa en el valor de la moneda, lo que podría estar influenciado por factores económicos externos.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este jueves, 8 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 437.504,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 875.009,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.187.524,90 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones secundarias por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: