La cotización del euro este viernes, 19 de diciembre de 2025 llegó a 4482.26 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,73%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.37%, mientras que en el último año su variación ha sido del 6.17%. Estos datos reflejan una tendencia de estabilidad a corto plazo y un crecimiento más significativo a largo plazo.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente al alza, con varios incrementos significativos, aunque también se registraron algunas caídas. A pesar de las fluctuaciones, el Euro logró mantener una estabilidad en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento variable pero con una inclinación positiva en general.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. La moneda subió un 0.73% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 448.225,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 896.451,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.241.129,90 pesos colombianos.