La cotización del euro este martes, 11 de noviembre de 2025 llegó a 4328.17 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una oscillación del0,06% en relación al costo del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.21%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -4.76%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indican un leve aumento en algunos momentos, pero en general, la estabilidad ha sido escasa. Esta situación sugiere una presión negativa sobre la moneda, lo que podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan su valor en el mercado.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 0.06% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 432.816,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 865.633,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.164.084,95 pesos colombianos.