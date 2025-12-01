En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Este lunes, 1 de diciembre de 2025, la cotización del euro llegó a 4424.35 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,79%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.81%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.20%. Estos datos reflejan una ligera apreciación reciente, a pesar de la leve depreciación anual.

Fuente: narrativas-co

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron aumentos temporales. A pesar de algunos repuntes, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un periodo de incertidumbre en el mercado.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. La moneda subió un 1.79% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 442.435,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 884.870,02 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.211.750,05 pesos colombianos.