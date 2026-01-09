Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas eligen proteger sus fondos con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 9 de enero de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.720,79 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.45%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.50%.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 10.65%, superando la volatilidad anual del 9.86%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Dólar subió frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias fluctuaciones. A pesar de algunos descensos, la moneda logró recuperarse en varias ocasiones, manteniendo una estabilidad relativa en ciertos momentos. Esta dinámica sugiere un mercado en constante ajuste, influenciado por diversos factores económicos.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para comprar dólares en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la entidad esté registrada y cuenta con las licencias necesarias para operar en el mercado cambiario. Además, compara las tasas de cambio y evita realizar transacciones en la calle o con personas no identificadas.

Si deseas vender dólares, asegúrate de hacerlo en un lugar seguro y confiable. Presenta tu documento de identidad y verifica que la entidad te ofrezca un recibo de la transacción. Es importante estar atento a las tasas de cambio y evitar aceptar ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad, ya que podrían ser estafas.