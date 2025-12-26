Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 26 de diciembre de 2025 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.726 pesos colombianos.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.82%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.94%.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas 8 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con un aumento inicial que fue rápidamente contrarrestado por una serie de descensos. Esta dinámica sugiere una posible corrección en el mercado, donde la estabilidad fue efímera y la presión a la baja predominó en la mayoría del período analizado.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva tras ocho días consecutivos. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en decisiones económicas y de inversión.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para comprar dólares en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la entidad esté registrada y consulta las tasas de cambio antes de realizar la transacción para asegurarte de obtener una buena oferta.

Al vender dólares, asegúrate de hacerlo en lugares confiables y evita transacciones informales. Lleva contigo documentos de identificación y verifica que el pago se realice de manera segura, preferiblemente a través de transferencias bancarias o cheques de gerencia, para evitar fraudes.