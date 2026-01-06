Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este martes, 6 de enero de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.758,42 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.33%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.18%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 7.30%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.83%.

La cotización del Dólar subió frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con varios días de aumentos moderados y algunos momentos de estabilidad. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es esencial tener en cuenta que pueden imponer recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este martes, 6 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 375.841,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 751.683,98 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.879.209,95 pesos.