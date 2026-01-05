Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este lunes, 5 de enero de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.771,49 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un leve aumento del 0.0051%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.42%.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 2.69%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.79%.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de fluctuaciones, donde se registraron varios incrementos y descensos, pero también momentos de estabilidad. Esta variabilidad sugiere un mercado en constante ajuste, reflejando la incertidumbre económica actual.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para comprar dólares en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la entidad esté registrada y cuenta con las licencias necesarias para operar en el mercado cambiario. Además, compara las tasas de cambio y evita realizar transacciones en la calle o con personas no identificadas.

Si deseas vender dólares, asegúrate de hacerlo en un lugar seguro y confiable. Presenta tu documento de identidad y verifica que la entidad te ofrezca un recibo de la transacción. Es importante estar atento a las tasas de cambio y evitar aceptar ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad, ya que podrían ser estafas.