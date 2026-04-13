Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este lunes, 13 de abril de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.637,39 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.41%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.78%. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.13%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.15%. La cotización del Dólar subió frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mayormente al alza, con varios incrementos significativos, aunque también ha experimentado algunas caídas. A pesar de las fluctuaciones, se ha mantenido en niveles relativamente estables en varias ocasiones, lo que sugiere una cierta resistencia en el mercado. En general, la dinámica reciente indica un comportamiento volátil pero con una inclinación hacia el aumento. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es fundamental contemplar que pueden implementar recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para comprar dólares en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la entidad esté registrada y consulta las tasas de cambio antes de realizar la transacción. Además, guarda el comprobante de la operación para cualquier eventualidad. Si deseas vender dólares, asegúrate de hacerlo en el mismo tipo de entidades confiables. Compara las tasas ofrecidas y evita transacciones en la calle o con personas desconocidas. Al igual que al comprar, conserva el recibo de la venta como respaldo.