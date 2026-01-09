Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas eligen conservar sus fondos con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 9 de enero de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 690,01 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.90%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.19%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 9.53%, es menor que la volatilidad anual del 10.87%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real subió frente al peso colombiano en las últimas sesiones.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real ha mostrado una tendencia mixta, con un ligero aumento inicial seguido de fluctuaciones que reflejan cierta inestabilidad. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la tendencia general indica una leve disminución en su valor, lo que podría generar preocupación entre los inversores.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este viernes, 9 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 69,000,630.52 pesos colombianos. Para adquirir 200 reales, el costo será de 138,001,261.04 pesos colombianos y para 500 reales, el precio ascenderá a 345,003,152.60 pesos colombianos.