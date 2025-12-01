Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas eligen conservar sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 1 de diciembre de 2025, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 701,75 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio positivo del 0.15%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -2.33% en su cotización.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 6.31%, es menor que la volatilidad anual del 10.97%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente estable, con ligeras fluctuaciones hacia la baja y un par de aumentos. Esta dinámica sugiere un periodo de incertidumbre en el mercado, donde la estabilidad fue interrumpida ocasionalmente por cambios en la valoración.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: