Poner papel de aluminio en los cajones de la cocina | Para qué sirve y por qué miles de personas lo hacen. (Fuente: Ilustración con IA)

Mantener la cocina limpia suele requerir tiempo y esfuerzo, especialmente cuando la grasa, las migas o la humedad terminan acumulándose en los cajones. Sin embargo, existe un truco sencillo que ganó popularidad en los últimos años y que puede ayudar a conservar los muebles en mejores condiciones utilizando un elemento que la mayoría ya tiene en casa.

Se trata del papel de aluminio, un producto habitual en cualquier cocina que ahora también es utilizado como protector para cajones, estantes y otras superficies expuestas al desgaste diario.

Por qué cada vez más personas colocan papel de aluminio en los cajones

Aunque suele asociarse únicamente con la conservación de alimentos, el papel de aluminio puede cumplir otras funciones dentro del hogar.

Una de las más destacadas es actuar como una capa protectora entre la superficie del cajón y los objetos que se almacenan en su interior. De esta forma, ayuda a evitar manchas, restos de comida y pequeñas filtraciones que con el tiempo pueden deteriorar la madera.

Además, al cubrir el fondo de los cajones, facilita considerablemente las tareas de limpieza, ya que la suciedad queda acumulada sobre el papel y no directamente sobre la superficie del mueble.

El beneficio oculto que ayuda a combatir la humedad

La humedad es uno de los problemas más frecuentes en las cocinas, especialmente en muebles ubicados cerca de zonas de cocción o lavado.

Con el paso del tiempo, el vapor puede afectar la madera, generar deformaciones e incluso favorecer la aparición de hongos o malos olores.

En este contexto, el papel de aluminio funciona como una barrera adicional que ayuda a reducir el contacto directo entre la humedad y el material del cajón, contribuyendo a prolongar su vida útil.

Cada vez más personas utilizan este método para evitar la humedad, reducir la suciedad y mantener en mejor estado los muebles. (Fuente: Ilustración IA) Freepik

También puede ayudar a organizar mejor algunos elementos

Otro de los motivos por los que este método se volvió popular es su capacidad para disminuir la electricidad estática en determinados objetos.

Esto resulta especialmente útil en espacios donde se guardan bolsas plásticas, envoltorios o rollos de film, que suelen adherirse entre sí y dificultar la organización.

Cómo aplicar el truco paso a paso

Implementar este método lleva apenas unos minutos:

Retirar todos los objetos almacenados en el cajón. Limpiar la superficie y asegurarse de que esté completamente seca. Cortar una lámina de papel de aluminio del tamaño adecuado. Colocarla cubriendo el fondo del cajón. Ajustarla cuidadosamente en las esquinas y bordes.

No es necesario utilizar adhesivos , ya que el peso de los utensilios y objetos almacenados suele mantener el papel en su lugar.

Cada cuánto conviene reemplazarlo

La frecuencia del recambio dependerá del uso que tenga cada cajón.

En los compartimentos donde se guardan cubiertos, especias o utensilios de uso diario, puede ser recomendable cambiarlo una vez al mes o cuando presente manchas y signos de desgaste.

En cambio, en espacios menos utilizados, el papel puede mantenerse en buen estado durante varios meses sin necesidad de reemplazo .

Un truco que también sirve fuera de los cajones

El mismo método puede aplicarse en estantes, alacenas e incluso en los compartimentos destinados a frutas y verduras dentro del refrigerador.

Al utilizarlo como revestimiento temporal, la limpieza se vuelve más sencilla y se evita que restos de alimentos, líquidos o suciedad entren en contacto directo con las superficies, ayudando a conservarlas durante más tiempo.