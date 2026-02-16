La creciente tensión entre potencias como Estados Unidos, Rusia y China ha suscitado inquietudes sobre la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial. A medida que el mundo observa con atención, emergen pronósticos sobre el desarrollo de los conflictos y la capacidad de ciertos países para resistir ante un eventual enfrentamiento global. Un estudio reciente de Inteligencia Artificial indica que Brasil se posiciona como el único país en América Latina con la capacidad de mantenerse firme y consolidarse como potencia, incluso en un contexto bélico internacional. Su vasta extensión territorial, recursos naturales, infraestructura militar y relativa estabilidad le permitirían enfrentar los efectos más adversos del conflicto. Brasil destaca por su extensión territorial y diversidad de recursos estratégicos, incluyendo minerales, petróleo y alimentos. Estas características le otorgan ventajas clave frente a otros países de la región, que serían más vulnerables por su tamaño, dependencia económica o cercanía a zonas de conflicto. La Inteligencia Artificial señala que ciudades como Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro cuentan con capacidades logísticas y de defensa que aumentarían su resiliencia frente a ataques directos. Además, su rol en la economía regional y su influencia política le permitirían mantenerse operativo mientras otros países latinoamericanos podrían enfrentar desestabilización interna. Entre los elementos más relevantes que posicionan a Brasil como un país con la capacidad de resistir la Tercera Guerra Mundial se destacan: Estos factores combinados hacen que Brasil sea considerado no solo un país que podría sobrevivir, sino que incluso podría fortalecerse frente a la adversidad global. En contraste, otras naciones de la región enfrentarían serios desafíos: Ciudad de México, Buenos Aires, Bogotá y Caracas estarían en los primeros lugares de vulnerabilidad por su peso estratégico y exposición geopolítica. La Inteligencia Artificial alerta que la concentración de población, infraestructuras críticas y su importancia económica las convertirían en objetivos prioritarios en caso de un conflicto global.