Lo confirmó Educación | Ningún alumno tendrá clases durante 8 días: será del lunes 5 al martes 13

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Los estudiantes de colegios públicos de Bogotá tendrán un nuevo período de descanso durante octubre. La pausa forma parte del calendario académico 2026 establecido por la Secretaría de Educación del Distrito y permitirá interrumpir las actividades escolares durante varios días consecutivos.

El receso corresponde a la tradicional semana de vacaciones estudiantiles de octubre, una fecha contemplada dentro de la organización del año lectivo antes de encarar el último tramo de clases.

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De acuerdo con el calendario académico oficial de Bogotá, el receso estudiantil comenzará el lunes 5 de octubre y se extenderá durante toda esa semana.

Al sumar los fines de semana, los alumnos tendrán varios días consecutivos sin asistir a las aulas y retomarán sus actividades académicas el martes 13 de octubre, luego del feriado del lunes 12.

De esta manera, la pausa abarcará desde el lunes 5 hasta el lunes 12 inclusive, mientras que el regreso a las aulas está previsto para el martes siguiente.

¿Quiénes tendrán vacaciones durante esa semana?

El receso está contemplado dentro del calendario de los establecimientos educativos oficiales de educación preescolar, básica y media de Bogotá.

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Durante estos días se interrumpen las actividades académicas regulares de los estudiantes, antes de comenzar la etapa final del calendario escolar correspondiente a 2026.

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Tras regresar a las aulas el martes 13 de octubre, los estudiantes continuarán con el último tramo del ciclo lectivo.

Por este motivo, las familias deberán tener presente el período de receso al momento de organizar las actividades de octubre y consultar las comunicaciones de cada establecimiento ante cualquier modificación particular de su cronograma.