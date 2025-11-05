La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que mantiene abierto el diálogo con los 133 extrabajadores del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que no fueron liquidados por el organismo tras su desaparición.

Durante una mesa de conciliación realizada este 3 de noviembre, la CRT aseguró que se registraron “avances significativos” en la atención de las demandas laborales y que se continuará con el proceso “con responsabilidad institucional y sensibilidad social”.

Los avances y compromiso institucional

El organismo regulador explicó que permanece atento a las determinaciones de las Secretarías de Hacienda y de Anticorrupción y Buen Gobierno, para proceder conforme a lo que establezca el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Gobierno de México

“La CRT reafirma su compromiso con la transparencia, el diálogo y el respeto a los derechos laborales de este grupo de trabajadores”, indicó el comunicado, al destacar su disposición a acompañar el proceso de manera abierta y conciliadora.

La CRT avanza en diálogo con exempleados no liquidados del IFT: medidas y próximos pasos

La CRT implementó acciones para atender las demandas laborales de los extrabajadores y coordinar soluciones institucionales. Estas son las medidas acordadas: