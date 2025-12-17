La reaparición de Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y prófugo de la justicia colombiana por el caso del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), generó una nueva controversia política. El exfuncionario fue captado en una fiesta realizada en Nicaragua, lo que provocó inmediatas reacciones en Colombia.

Tras conocerse un video revelado por W Radio que muestra a González en una actividad cultural el pasado 11 de diciembre, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación contra funcionarios de la Cancillería. En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que también inició indagaciones internas para establecer posibles responsabilidades.

El episodio reavivó el debate sobre el rol de la embajada colombiana en Nicaragua, la eventual omisión de alertas a organismos internacionales y los alcances de la soberanía nacional en sedes diplomáticas.

Cancillería abrió investigación disciplinaria por el caso González

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por Rosa Villavicencio, informó que instruyó a la Oficina de Control Disciplinario Interno para asumir la apertura de una investigación disciplinaria. El objetivo es determinar las posibles responsabilidades del encargado de Negocios a.i. y de otros funcionarios de la Embajada de Colombia en Nicaragua.

Actualmente, el cargo de embajador encargado es ocupado por Óscar Iván Muñoz, quien ya se encuentra bajo investigación por presuntos trámites adelantados desde la Cancillería para que Carlos Ramón González obtuviera asilo en ese país. La cartera aseguró que pondrá a disposición de los entes de control toda la información requerida.

Procuraduría pidió investigación preferente y posible alerta a Interpol

El Ministerio de Relaciones Exteriores también informó que comunicará formalmente a la Procuraduría General de la Nación su disposición para que dicho organismo asuma la investigación preferente. Según se indicó, no se reservarán datos ni elementos probatorios en poder de la Cancillería.

La reaparición de Carlos Ramón González en Nicaragua desató investigaciones en Cancillería. Cancillería Colombia vía X

Previamente, el procurador general Gregorio Eljach sostuvo que, al tratarse de una embajada colombiana, el lugar donde se realizó el evento es considerado territorio nacional. En ese sentido, señaló que se habría debido alertar a la Interpol para proceder con la captura del exfuncionario, dada su condición de prófugo de la justicia.

El video en Nicaragua y la versión del Ministerio de Relaciones Exteriores

El video que desató la polémica muestra a González participando de lo que la Cancillería describió como una “actividad cultural” de carácter público. Según el Ministerio, el evento no fue patrocinado ni organizado por la entidad, y la embajada se limitó a promoverlo entre el cuerpo diplomático y la comunidad colombiana residente en Nicaragua.

Asimismo, se aclaró que no se emitieron invitaciones individuales y que la misión diplomática no estaba en capacidad de impedir el ingreso o la asistencia de ningún ciudadano a un evento abierto al público, por lo que negó responsabilidad directa en la presencia del exdirector de la DNI.

Continúan las indagaciones por la presencia del exfuncionario prófugo

El procurador Eljach indicó que la investigación buscará establecer quiénes participaron en la organización del evento, quién autorizó su realización y si hubo omisiones por parte de servidores públicos en ejercicio. En ese marco, el Ministerio Público solicitó información formal a la Cancillería.

Por el momento, no se descartan suspensiones provisionales si se configuran causales disciplinarias. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores reiteraron su disposición a colaborar plenamente con las investigaciones en curso.