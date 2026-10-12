El régimen de Fondos de Asistencia Laboral (FAL) constituye un mecanismo de fondeo diseñado para los empleadores del sector privado, cuya meta principal es conformar un respaldo económico destinado a afrontar futuras obligaciones laborales.

El sistema funciona a través de cuentas individuales, inembargables y totalmente independientes del patrimonio de la compañía lo cual garantizan que los recursos permanezcan resguardados de forma transparente para las empresas y PyMEs.

BBVA presentó una nueva propuesta para empresas que elijan al banco para administrar su FAL entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2026. El principal ​​atractivo está en los costos: quienes se incorporen accederán a una comisión de administración del 0% desde el momento de su incorporación y durante 2027.

Además, aquellas empresas y PYMES que incorporen nuevas nóminas netas durante el segundo semestre de este año recibirán, a lo largo de 2027, el reintegro del 100% del aporte FAL correspondiente a esas nóminas.

Del pago de haberes a la administración del FAL

Uno de los ejes de la iniciativa es integrar dos gestiones que forman parte de la administración cotidiana de una empresa: el pago de salarios y la gestión de los fondos destinados a futuras obligaciones laborales.

Al centralizar en BBVA la acreditación de haberes y la administración del FAL, las empresas pueden operar ambos circuitos dentro de un mismo ecosistema. La intención es reducir la complejidad operativa y facilitar el seguimiento de los aportes y del fondo.

“Elegir quién administra los FAL de cada empresa o PyME implica definir cómo se invertirán y gestionarán recursos destinados a atender obligaciones laborales futuras. En BBVA desarrollamos una propuesta con foco en la preservación del capital, la liquidez, la diversificación y el control de riesgos, para ofrecer a las empresas trazabilidad y disponibilidad de los fondos cuando los necesiten. Nuestra responsabilidad es combinar una mirada de largo plazo con una gestión profesional y rigurosa de cada cartera” , destacó Lautaro Veliz Espeche, head de Asset Management de BBVA en Argentina.

Fondos FAL de BBVA: cómo acceder

Para acceder al esquema, cada empleador alcanzado deberá elegir un único vehículo, obtener su ID FAL ​​y confirmar al ARCA para que las contribuciones sean derivadas correctamente. Las condiciones de la propuesta pueden consultarse a través de BBVA o con el ejecutivo de cuenta de cada empresa.

Con esta iniciativa, BBVA apunta a que la administración de un fondo destinado a obligaciones laborales futuras deje de ser una gestión aislada y pase a formar parte de una solución más amplia para empresas y PyMEs: desde la acreditación de haberes hasta el seguimiento y administración de los recursos del FAL.