Denuncian una presunta defraudación al Estado con fondos del sistema de salud

La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (SSS) recibió una denuncia contra OSDE, sociedad sin fines de lucro que con dos millones de afiliados, es la mayor prestadora de servicios de salud del país, y a la que se acusa de presuntas maniobras de defraudación al Estado, malversación de fondos y evasión fiscal.



Las razones de la están incluidas en un reclamo administrativo presentado este mes ante el organismo por Andrés Gustavo Aznar, abogado de Swiss Medical, con el patrocinio del constitucionalista Daniel Sabsay, y que se basa en supuestas violaciones a las leyes y reglamentaciones que norman el sistema sanitario argentino.

Durante una convocatoria de prensa realizada ayer, Claudio Belocopitt, titular de Swiss Medical, calificó el caso como "el hecho de corrupción más grande del país" superando las causas de Cristóbal López y Lárazo Baéz.

Según su opinión, OSDE viene evadiendo impuestos desde la década del 90 por entender que no se trata de una obra social, que exentas de todos los tributos, sino de una prepaga, sector que debe cumplir con todas las tributaciones. En la presentación se calculó en $ 10.000 millones el monto actualizado que OSDE debería haber aportado y que dejó de aportar al fisco desde los 90. Según la demanda, OSDE no es una obra social sino una prepaga ya que ofrece servicios al personal de dirección y al resto del sistema. "Usó el marco de las obras sociales para captar socios adherentes, tal como lo permite la ley, pero sin haber cumplido con ciertas obligaciones que también emanan de la norma como aportar el 15% de lo que le cobra como cuota a un asociado a un fondo de redistribución que financia ciertos tratamientos y enfermedades", agregó Belocopitt rodeado por ejecutivos de su empresa y de sus abogados Aznar y Sabsay. En el encuentro se aclaró que al no hacer ese aporte tampoco cumplió con su rol de agente de retención y se quedó con el dinero, suma cercana a $ 16.000 millones, según sus cálculos.



Belocopitt recordó además que OSDE tiene una causa abierta desde hace 20 años por este tema y que la Corte Suprema, en 2013, fallo a favor de la legitimidad de acción de la SSS para reclamar los pagos incumplidos.

También se sostuvo que otras obras sociales denunciadas por el mismo tema terminaron por admitir las demandas y cancelar sus deudas. "A OSDE le dejaron continuar con su maniobra, y hasta se le dieron ciertas excepciones, mientras la empresa siguió interponiendo recursos para no cumplir y se siguió quedando con dinero del Estado y, lo que es peor, del sistema público de salud", aseguró Belocopitt. Para el empresario, OSDE no sólo no cumplía con sus obligaciones fiscales y aportes, sino que también se benefició del fondo ya que lo percibió en todos estos años, además de dinero de planes especiales ideados por el kirchnerismo para obras sociales con problemas.

El reclamo administrativo, de casi 90 páginas, pide a las autoridades que arbitre "las medidas necesarias para evitar las acciones y omisiones descriptas que restringen, alteran y lesionan lo derechos de Swiss Medical para llevar a cabo su actividad en condiciones de transparencia, equilibrio y lógica y razonable competencia con otros actores del sector, y a obtener una ganancia razonable". El Cronista intentó comunicarse con el estudio de abogados Cassagne, representantes legales de OSDE, pero no respondieron a las consultas. En tanto en la SSS admitieron haber recibido el reclamo a principios de enero. En la actualidad, la demanda pasó a Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social, a cargo de Gabriel De Vedia.