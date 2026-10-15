Todos lo vimos en algún modelo de pantalón: un bolsillo pequeño ubicado dentro de uno de los más grandes en la parte delantera del jean, que hoy parece demasiado chico como para guardar cualquier pertenencia.

De acuerdo con Levi Strauss & Co se trata de un compartimiento lleno de historia y con una función clara, pues estaba destinado al guardado de un objeto popular y característico de finales del siglo XIX.

Para qué sirve el bolsillo chiquito de los jeans que está cosido dentro del bolsillo más grande

El bolsillo chiquito del jean, aunque hoy está presente en diferentes modelos de forma decorativa, no se incorporó por una cuestión de estética sino de practicidad: permitía guardar allí el reloj de bolsillo, también conocido como watch pocket en inglés.

Este compartimiento tiene entonces años y años de historia, destinado a brindar un lugar cómodo y separado para un objeto al que se debía poder acceder de forma práctica.

Otro punto curioso de este espacio del jean es que, si bien originalmente solía tener remaches, durante la Segunda Guerra Mundial la compañía tomó la decisión de dejar de colocarlos para guardar el metal disponible y que pueda ser utilizado en la guerra.

El bolsillo pequeño suele estar situado del lado superior derecho.

¿Y los remaches del jean para qué sirven?

El uso de pequeños remaches metálicos también puede ser un misterio, y aunque pueden dar sensación de decoración, cumplen una función específica para mejorar la calidad de la prenda.

Su ubicación permite reforzar los puntos comunes de tensión que tienen los pantalones al ser utilizados, como los bolsillos y las costuras, lo que permite alargar su vida útil.

Este invento fue originalmente patentado por Jacob Davis y Levi Strauss & Co el 20 de mayo de 1873, y ha logrado convertirse en una característica que acompañaría a los jeans durante generaciones y generaciones.