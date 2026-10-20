El Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció financiamiento para 105 proyectos ferroviarios que incluyen mejoras.

El Gobierno de Estados Unidos anunció una inversión federal de US$2,300 millones destinada a financiar proyectos ferroviarios de transporte de pasajeros y mercancías en distintas regiones del país.

Según informó el Departamento de Transporte de Estados Unidos, los fondos permitirán respaldar 105 proyectos seleccionados en 45 estados y Washington D. C., con intervenciones previstas en más de 2,000 millas de vías ferroviarias.

El anuncio fue realizado el 19 de octubre de 2026 por el secretario de Transporte, Sean Duffy. Los recursos se distribuirán a través del programa de subvenciones para la mejora de la infraestructura y la seguridad ferroviaria, conocido como CRISI.

¿Qué obras ferroviarias financiará Estados Unidos con US$2,300 millones?

El Departamento de Transporte explicó que los proyectos seleccionados abarcan trabajos de rehabilitación, modernización y ampliación de la infraestructura ferroviaria.

Estos son algunos de los proyectos destacados por el organismo dentro de las 105 iniciativas seleccionadas:

Wisconsin : US$218 millones para el proyecto Hiawatha West, que contempla extender el servicio ferroviario de pasajeros que conecta Chicago y Milwaukee hacia los condados de Waukesha, Jefferson y Dane. Incluye mejoras en vías, puentes y cruces, además de la construcción de nuevas estaciones.

Ohio : US$43,5 millones para rehabilitar y modernizar el puente ferroviario Toledo Swing Bridge, sobre el río Maumee. Se prevé intervenir ocho de sus 11 tramos.

Maine : US$37 millones para rehabilitar aproximadamente 90 millas de vías en el norte del estado, mediante el reemplazo de rieles, durmientes y balasto, además de trabajos en un puente ferroviario.

Arkansas y Missouri: US$33,6 millones para mejorar la infraestructura de la compañía Arkansas & Missouri Railroad, en el tramo comprendido entre Fort Smith y Monett.

Texas: US$30 millones para modificar el acceso vehicular al puerto de Texas City y rehabilitar y ampliar instalaciones ferroviarias, con el objetivo de reducir conflictos de seguridad entre trenes y vehículos.

Carolina del Norte: US$20 millones para mejorar la infraestructura ferroviaria en los condados de Montgomery y Stanly, con trabajos en aproximadamente 30 millas de vías, puentes y señales de cruces ferroviarios.

La inversión federal busca modernizar la red ferroviaria de Estados Unidos y mejorar la seguridad. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué mejoras se esperan para el transporte ferroviario?

De acuerdo con el Departamento de Transporte, el financiamiento busca mejorar la seguridad, eficiencia y confiabilidad de los servicios ferroviarios de pasajeros y de carga.

Las iniciativas incluyen intervenciones para reducir la congestión, modernizar conexiones ferroviarias regionales y mejorar la infraestructura utilizada para transportar mercancías.

El organismo también indicó que los proyectos seleccionados recibirán más de US$1,900 millones adicionales de fuentes no federales, aportados por socios estatales, locales y privados.

¿Cómo fueron seleccionados los 105 proyectos ferroviarios?

La Administración Federal de Ferrocarriles (FRA) explicó que las solicitudes del programa CRISI fueron evaluadas mediante distintos criterios.

Entre ellos se encuentran el grado de preparación de los proyectos, sus características técnicas y los beneficios previstos.

El programa está orientado a respaldar iniciativas que mejoren las condiciones del transporte ferroviario de pasajeros y mercancías, así como proyectos relacionados con la seguridad y la infraestructura regional.

El anuncio corresponde a la selección y asignación prevista de financiamiento para estas iniciativas, por lo que no significa que todas las obras ya estén en ejecución.

La lista completa de los proyectos seleccionados está disponible en el sitio oficial de la Administración Federal de Ferrocarriles.