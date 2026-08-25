Dormir con o sin medias es una discusión sumamente frecuente y parece sólo una cuestión de comodidad. No obstante, existen especialistas que afirman que mantener los pies calientes durante la noche puede ayudar a conciliar el sueño más rápido y mejorar el descanso.

De acuerdo con Aparna Bhar, especialista en medicina neuromuscular y del sueño de Cleveland Clinic, la explicación se relaciona con la forma en la que el cuerpo regula la temperatura antes de dormir.

Calentar los pies puede favorecer entonces la disminución de la temperatura corporal central, proceso que forma parte de la preparación natural del organismo para dormir.

“Dormir con medias puede ser una parte efectiva de una buena estrategia para descansar”, afirmó.

La ciencia detrás de dormir con medias y conciliar el sueño

La experta detalla que calentar los pies puede -por más contradictorio que parezca- ayudar a que el cuerpo se enfríe.

Cuando los pies aumentan la temperatura, los vasos sanguíneos de la piel se dilatan. Este proceso permite la liberación de calor y contribuir a la disminución de la temperatura corporal central.

Esta disminución del calor del cuerpo es una de las señales que utiliza el organismo para dormir y forma parte del ritmo circadiano, el sistema interno que regula el ciclo de sueño y vigilia.

Usar medias a la noche puede ayudar a conciliar el sueño más rápido.

Otros beneficios de dormir con medias

Además de favorecer la regulación de la temperatura corporal, mantener los pies cubiertos tiene otros posibles beneficios, como

Ayudar a mantener los pies calientes

Favorecer la circulación y la generación de calor en personas que suelen tener las extremidades frías

Contribuir a reducir las variaciones de temperatura durante la noche

Ayudar a conservar la hidratación de los pies cuando se utiliza crema hidratante antes de dormir

Qué dicen los expertos sobre dormir sin medias

Los especialistas afirman que dormir descalzo no resulta perjudicial, sino que la elección depende en gran medida de las preferencias y comodidad de cada persona.

No obstante, para quienes suelan acostarse con los pies fríos o tengan dificultades para relajarse y conciliar el sueño, probar con medias durante la noche puede ser una estrategia simple para combatir esta problemática.