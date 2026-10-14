Esta señal forma parte de la señalización vial vigente en México. (Representación creada con IA)

Al conducir por calles y carreteras es habitual encontrar distintas señales preventivas que alertan sobre situaciones que requieren mayor atención. Una de ellas es la que muestra la silueta de dos personas caminando sobre un fondo verde limón fluorescente, diseñada para advertir la presencia de un cruce escolar.

Esta señal forma parte de la señalización vial vigente en México y tiene como objetivo que los conductores reduzcan la velocidad y extremen las precauciones al acercarse a zonas donde transitan estudiantes, especialmente durante los horarios de entrada y salida de las escuelas.

Qué significa la señal con dos personas sobre un fondo fluorescente

La señal conocida como “Escolares” pertenece a la categoría de señales preventivas, es decir, aquellas que informan sobre una condición del camino que exige mayor atención por parte del conductor.

Se identifica por su forma pentagonal, un fondo verde limón fluorescente y la silueta negra de dos escolares caminando. Aunque muchas personas creen que el fondo es amarillo, la NOM-034-SCT2-2011, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece una excepción para la señal SP-33 “ESCOLARES”, cuyo fondo debe ser verde limón fluorescente para aumentar su visibilidad.

Esta señal se coloca dentro del área de influencia de una zona escolar para advertir a los automovilistas que pueden encontrarse con estudiantes cruzando la calle. En muchos casos también aparece acompañada por otros dispositivos de seguridad vial, como pasos peatonales señalizados, reductores de velocidad o semáforos.

La señal conocida como “Escolares” pertenece a la categoría de señales preventiva, como las que se ven en la imagen. Shutterstock

Cómo deben actuar los conductores al verla

Cuando un conductor observa esta señal debe aumentar la atención y adaptar su conducción a las condiciones del lugar.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Reducir la velocidad al aproximarse a la zona escolar.

Estar atento a la presencia de niños, peatones y personal escolar.

Ceder el paso cuando sea necesario en los cruces peatonales.

Evitar maniobras bruscas o adelantamientos cerca de la escuela.

No estacionarse frente a los accesos del establecimiento educativo.

En la Ciudad de México, el artículo 9 del Reglamento de Tránsito establece un límite máximo de 20 km/h en zonas escolares, hospitales, asilos, albergues y casas hogar cuando no exista otra señalización específica.

Qué sanciones pueden aplicarse en una zona escolar

Respetar esta señal no solo ayuda a prevenir accidentes, sino que también evita sanciones previstas en la normativa de tránsito.

En la Ciudad de México, exceder el límite permitido en una zona escolar puede generar una multa de hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de la pérdida de seis puntos de la licencia de conducir, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito vigente.

Asimismo, estacionarse frente al acceso de una escuela puede derivar en sanciones de 15, 17 o 20 UMA, además de la resta de tres puntos en la licencia, según las disposiciones aplicables en la capital del país.

La NOM-034-SCT2-2011 establece que la señal SP-33 “ESCOLARES” utilice un fondo verde limón fluorescente para alertar a los conductores sobre la proximidad de un cruce escolar. Su función, en este marco, es mejorar la visibilidad de la señal y reforzar la protección de estudiantes y peatones en las inmediaciones de los centros educativos.