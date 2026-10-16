Las campañas de detección oportuna incrementan la importancia de contar con infraestructura médica y equipos especializados para realizar estudios de diagnóstico y ofrecer tratamientos.

Los seguros de responsabilidad civil (RC) para hospitales, clínicas y laboratorios privados cobran relevancia ante la demanda de diagnósticos y tratamientos contra el cáncer de mama en México, al ofrecer protección frente a posibles daños derivados de la operación de los establecimientos de salud, de acuerdo con GMX Seguros.

En el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama, la aseguradora destacó que estas coberturas contribuyen a proteger tanto las instalaciones médicas como los servicios que prestan, incluidos los procedimientos de diagnóstico y atención oncológica.

La necesidad de fortalecer la atención se refleja en las estadísticas nacionales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de defunciones por cáncer de mama se ubicó en 18.7 fallecimientos por cada 100,000 mujeres de 20 años y más. Además, 17.5% de las muertes por esta enfermedad correspondió a mujeres de entre 40 y 49 años, un grupo en plena edad productiva.

En este contexto, las campañas de detección oportuna incrementan la importancia de contar con infraestructura médica y equipos especializados para realizar estudios de diagnóstico y ofrecer tratamientos.

Responsabilidad civil, un respaldo para hospitales y clínicas

La operación de los establecimientos privados que atienden a pacientes con cáncer requiere tecnología especializada, instalaciones adecuadas y mecanismos para responder ante posibles incidentes durante la prestación de servicios médicos.

Claudia Granados, subdirectora de Suscripción de Responsabilidad Civil y Líneas Financieras en GMX Seguros, señaló que estas pólizas pueden contemplar conceptos como el daño moral, además de ofrecer protección relacionada con la operación de las instituciones de salud.

“La tecnología de diagnóstico es nuestra mejor aliada y, para que un hospital o una clínica operen con total tranquilidad, necesitan una red que proteja desde sus instalaciones hasta los procedimientos médicos que ahí suceden”, afirmó.

La directiva agregó que estas coberturas buscan contribuir a la continuidad operativa de los establecimientos y brindar respaldo ante situaciones imprevistas durante la atención de las pacientes.

“Al cubrir conceptos como el daño moral, aseguramos la continuidad del negocio de salud, pero, fundamentalmente, garantizamos que la paciente reciba un respaldo expedito y digno, sin desamparo financiero en los momentos más críticos”, dijo.

Protección institucional en la atención oncológica

Para GMX Seguros, fortalecer la cultura de responsabilidad civil en el sector privado de salud es parte de los mecanismos para generar confianza entre las instituciones médicas y las pacientes.

La compañía señaló que contar con pólizas adecuadas permite a hospitales, clínicas especializadas y laboratorios gestionar los riesgos asociados con su actividad. Sin embargo, el alcance de la protección depende de las condiciones y exclusiones de cada contrato.

En un escenario en el que el diagnóstico oportuno es fundamental para atender el cáncer de mama, la protección de la infraestructura y de los servicios médicos forma parte de los retos operativos del sistema privado de salud en México.