Durante mayo de 2026, los trabajadores retiraron MXN$ 20 millones de sus cuentas individuales de ahorro para el retiro por concepto de matrimonio, monto que representó un aumento anual de 11.1% respecto a los MXN$ 18 millones registrados en el mismo mes de 2025.

Aunque estos retiros representan una porción reducida de los recursos administrados por las Afores, forman parte de los beneficios que pueden solicitar los trabajadores afiliados al sistema de ahorro para el retiro bajo determinadas condiciones.

¿Qué son los retiros por matrimonio?

Los retiros por matrimonio son una prestación contemplada en la Ley del Seguro Social que permite a los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) retirar una parte de los recursos acumulados en su cuenta individual cuando contraen matrimonio civil.

El apoyo equivale a 30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente y puede solicitarse una sola vez en la vida laboral del trabajador. A diferencia de los retiros por desempleo, este beneficio no reduce las semanas de cotización registradas ante el IMSS.

Coppel concentró una cuarta parte de los recursos

Las administradoras que registraron los mayores montos retirados por matrimonio durante mayo fueron Afore Coppel, con MXN $5 millones; Banamex, con 4 millones de pesos y Profuturo, con 3 millones.

Afore Coppel concentró 25% de los MXN$ 20 millones retirados en el sistema durante el mes. Por su parte, Banamex participó con 20% del total y Profuturo con 15%.

En conjunto, estas tres administradoras acumularon 60% de los recursos retirados por los trabajadores bajo este concepto.

Principal, Invercap y XXI Banorte registraron los menores montos

En contraste, Principal, Invercap y XXI Banorte reportaron los menores retiros por matrimonio durante mayo, con MXN $1 millón cada una.

El incremento anual observado en este indicador se produjo en un contexto en el que los retiros por matrimonio mantuvieron una participación limitada dentro de los movimientos de recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro, aunque mostraron un crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior.